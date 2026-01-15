Mercato Milan, occhi puntati su Goretzka: dai costi proibitivi alla volontà dei rossoneri. Ecco il piano per il centrocampista tedesco

Mercato Milan, Goretzka è una ghiotta occasione: ecco il piano dei rossoneri per l’ingaggio del centrocampista tedesco

Il mercato del Milan guarda già oltre la sessione invernale, puntando i riflettori su uno dei pezzi pregiati del panorama europeo. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere della Sera, il club rossonero continua a monitorare con estrema attenzione la situazione di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, classe 1995, è attualmente in forza al Bayern Monaco ma il suo ciclo in Baviera sembra giunto ai titoli di coda. Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il giocatore si appresta a diventare uno degli svincolati più ambiti, rappresentando un’opportunità tecnica di immenso valore per lo scacchiere di Massimiliano Allegri.

Nonostante il fascino dell’operazione a costo zero per il cartellino, la trattativa presenta ostacoli economici non indifferenti legati alle commissioni e, soprattutto, alle pretese salariali del calciatore. La testata sottolinea infatti che «i costi dell’operazione sono alti, ma per il curriculum del centrocampista tedesco ne potrebbe valere la pena». Goretzka percepisce attualmente un ingaggio pesante e il Milan dovrà valutare se rompere i propri parametri interni per assicurarsi un leader capace di innalzare immediatamente il livello qualitativo e di esperienza della mediana.

Mercato Milan, strategia per giugno: nessun movimento immediato

È fondamentale precisare che il club di via Aldo Rossi non ha intenzione di forzare la mano per questa sessione di gennaio. La dirigenza rossonera sta lavorando su un binario parallelo, gettando le basi per un inserimento nella prossima stagione: «Ricordiamo che si tratta di un eventuale affare per l’estate e non per gennaio», chiarisce il quotidiano di via Solferino. Il Milan vuole muoversi d’anticipo per superare la concorrenza internazionale ed evitare aste al rialzo.

Se l’affare dovesse andare in porto, Allegri si troverebbe tra le mani un centrocampista moderno, abile negli inserimenti e dotato di una fisicità che ben si sposa con il calcio italiano. Al momento si tratta di una fase di monitoraggio costante, ma il nome di Goretzka è ufficialmente in cima alla lista dei desideri per costruire il Milan del futuro. I contatti con l’entourage del tedesco potrebbero intensificarsi già nelle prossime settimane, quando il giocatore sarà libero di firmare con il suo nuovo club.

