Mercato Milan, continua la ricerca di un difensore: ecco l’ultimo nome proposto ai rossoneri

Mercato Milan, Tare continua nella ricerca di un nuovo difensore e spunta il nome di un vecchio obiettivo rossonero

Il calciomercato del Milan continua a muoversi attorno alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato di Massimiliano Allegri. L’ultima suggestione porta il nome di Diogo Leite, difensore centrale di proprietà dell’Union Berlino. Secondo quanto rivelato dal giornalista Alessandro Jacobone sul proprio profilo X, il calciatore portoghese sarebbe stato «recentemente proposto al Milan» attraverso alcuni intermediari. Classe 1999, Leite rappresenta un profilo esperto ma ancora giovane, capace di garantire solidità fisica e una buona tecnica in fase di impostazione, caratteristiche molto apprezzate dal tecnico livornese.

La situazione contrattuale del giocatore rende l’operazione particolarmente appetibile per i parametri societari di via Aldo Rossi. Con un accordo «in scadenza a giugno 2026», il club tedesco potrebbe essere costretto a cederlo a cifre contenute per evitare il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno e mezzo. La dirigenza rossonera sta valutando attentamente il profilo, inserendolo in una lista di nomi che potrebbero puntellare la difesa già in questa finestra invernale o come obiettivo prioritario per la prossima estate.

Mercato Milan, concorrenza folta in Serie A per il talento dell’Union

Tuttavia, il club rossonero non è l’unico ad aver ricevuto la proposta per il centrale lusitano. La concorrenza nel campionato italiano è infatti agguerrita e molto qualificata. Jacobone sottolinea come il profilo di Leite sia finito sul tavolo anche di «Roma, Juventus e Fiorentina», tutte società a caccia di un difensore affidabile per completare i rispettivi organici.

Il Milan dovrà dunque decidere in tempi brevi se affondare il colpo o virare su altri obiettivi. La necessità di trovare un degno sostituto per le rotazioni di Allegri spinge i rossoneri a non sottovalutare questa pista, ma il coinvolgimento di altre big della Serie A potrebbe scatenare un’asta sul prezzo del cartellino. Al momento si tratta di una fase esplorativa, ma il nome di Diogo Leite è ufficialmente entrato nel radar dei top club nostrani.

QUOTE COMO MILAN – I rossoneri recuperano il match contro il Como, saltato per l’impegno in Supercoppa Italiana, cercando di tornare ad una vittoria che manca da due settimane.

La quota OVER 1.5 (almeno due gol nel match) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.30 su Snai.