Domani il Milan affronterà la Sampdoria nel lunch match delle 12:30 a San Siro.

Al fianco di Sandro Tonali potrebbe esserci Ismael Bennacer e non Franck Kessiè. L’algerino infatti è in vantaggio nel ballottaggio con l’ivoriano per un posto da titolare a centrocampo.