In attacco priorità a Jovic, ma Scamacca piace per il futuro

Scamacca Milan, l’attaccante rimane un obiettivo rossonero a prescindere dall’eventuale arrivo di Jovic

Jovic è l’obiettivo principale del Milan per l’attacco. Senza Ibrahimovic, servirà una prima punta in grado di fare la differenza e di occupare l’area di rigore. Il madridista potrebbe arrivare in prestito a Milanello, ma la trattativa è ancora lunga e non si sbloccherà nel breve termine. I rossoneri allora valutano anche altri profili minori, a prescindere dall’arrivo di Jovic o di un top player.

Scamacca è un giocatore che piace molto (per la nostra intervista al procuratore clicca qui) perché ricorda per fisico e tecnica proprio Zlatan Ibrahimovic. Il costo contenuto e i buoni rapporti con il Sassuolo potrebbe agevolare l’operazione. L’eventuale arrivo di Scamacca non escluderebbe comunque l’acquisto di un altro attaccante (per gli aggiornamenti su Jovic e Boadu clicca qui)