Calciomercato Milan, i nomi per l’attacco: da Boadu a Jovic. Le ultime

Il Milan continua a lavorare su più fronti per rinforzare il proprio reparto avanzato nella prossima stagione: da Boadu a Jovic, le ultime

Il Milan ha iniziato la propria fase di costruzione in vista della prossima stagione: le trattative con Ralf Rangnick proseguono spedite ma i rossoneri non restano con le mani in mano neanche per quanto concerne la voce “rinforzi”. Uno dei reparti che subirà maggiori variazioni nella prossima sessione di calciomercato dovrebbe essere l’attacco: Ibrahimovic è in odore di addio e i soli Rafael Leao e Rebic costituiscono una batteria offensiva fin troppo povera di gol, proprio per questo motivo Gazidis e gli scout rossoneri si starebbero già muovendo con sondaggi di diverso stampo per altri possibili nuovi arrivi in attacco.

Il nome più caldo sembra essere quello di Myron Boadu, classe 2001, rivelazione dell’Eredivisie con i suoi 14 gol e 8 assisti in 24 partite con la maglia dell’Az Alkmaar. Boadu rappresenta il prototipo perfetto per il Milan targato Elliott e Rangnick: giovane, dal potenziale ancora inesplorato e soprattutto dal basso costo a livello di stipendio. Se infatti il cartellino di Boadu ha subito una netta impennata nell’ultima stagione passando dai 10 ai 25 milioni, resta ancora totalmente accessibile il suo stipendio ancora nettamente inferiore al milione a stagione.

Mario Gotze potrebbe rappresentare il vero e proprio colpo del Milan della prossima stagione: in scadenza di contratto nel prossimo giugno, l’ex Campione del Mondo avrebbe manifestato il proprio interesse a trasferirsi in rossonero ma difficilmente rinuncerà al proprio stipendio attualmente fissato intorno ai 7 milioni di euro all’anno. Per arrivare al classe ’92 dunque il Milan dovrà prendere una decisione: sforare il proprio budget stipendi pagando però “zero” il cartellino, o rinunciare alla presa guardando altrove.

Altro nome accostato al Milan è quello di Luka Jovic, secondo Sport Mediaset l’attaccante croato avrebbe fatto sapere di gradire e non poco l’idea di un trasferimento al Milan ma resta da capire la volontà del Real Madrid di lasciarlo partire. Jovic ha deluso nella sua prima stagione coi blancos ma l’investimento fatto da Florentino Perez per strapparlo dall‘Eintracht (60 milioni di euro) difficilmente potrà convincere il Real a lasciarlo partire per molto meno. In un calciomercato low cost come si preannuncia il prossimo però il Milan potrebbe anche tentare di provare la formula del prestito biennale con diritto/obbligo di riscatto provando poi a trattare con il Real l’estromissione della “recompra”.