Calciomercato Milan, pronto un nuovo assalto a Guela Doue! Cifre, dettagli e possibile alternativa

Calciomercato Milan, Igli Tare prepara una terza offerta allo Strasburgo per Guela Doue: in caso di no Pubill è la principale alternativa

Il Milan di mister Massimiliano Allegri è protagonista indiscusso di queste prime settimane di calciomercato estivo. Con la nuova stagione alle porte e l’ambizione di costruire una squadra competitiva su tutti i fronti, la dirigenza rossonera ha individuato nel ruolo di terzino destro una delle priorità assolute. Il nome in cima alla lista, e ormai non è più un mistero, è quello di Guela Doué, giovane e promettente talento dello Strasburgo.

La strategia del Milan è chiara: puntare su giocatori giovani ma già con un certo impatto, in linea con la politica societaria degli ultimi anni. Per Doué, il Diavolo ha già sferrato ben due assalti concreti, dimostrando una ferma volontà di portare il francese a San Siro. La prima offerta recapitata allo Strasburgo ammontava a 15 milioni di euro, una cifra significativa per un terzino di prospettiva. Tuttavia, la risposta del club transalpino è stata un categorico “no”.

Non scoraggiato dal primo rifiuto, il Milan ha rilanciato con una seconda offerta più corposa, raggiungendo i 18 milioni di euro. Anche in questo caso, la risposta dello Strasburgo è stata altrettanto negativa. La ragione è chiara e ben definita: la richiesta del club francese per Doué è nettamente superiore, non meno di 25 milioni di euro. Una valutazione che evidenzia la grande considerazione che lo Strasburgo ha del suo gioiello e la sua intenzione di non cederlo a prezzi di saldo.

La Distanza Persiste, Ma il Milan Non Demorde: Nuovo Tentativo in Vista?

La distanza tra domanda e offerta è, al momento, piuttosto ampia. Si parla di ben 7 milioni di euro tra l’ultima proposta milanista e la valutazione dello Strasburgo. Nonostante ciò, come riportato da La Gazzetta dello Sport, autorevole fonte nel panorama calcistico italiano, il Milan farà presto un nuovo tentativo. Questo dimostra la determinazione del club rossonero a inseguire il proprio obiettivo primario per la fascia destra.

La trattativa si preannuncia quindi lunga e complessa, con il Milan chiamato a valutare attentamente se e quanto spingersi oltre nella sua offerta. L’ottimismo in casa rossonera, però, sembra ancora presente, con la consapevolezza che Doué rappresenta il profilo ideale per le esigenze di Allegri. Il terzino francese, infatti, unisce doti fisiche notevoli a una buona tecnica e una spiccata propensione offensiva, caratteristiche che lo renderebbero un elemento prezioso per il modulo del nuovo tecnico.

L’Alternativa Spagnola: Marc Pubill Rimane in Scia

Nel frattempo, il Milan sta saggiamente tenendo in considerazione anche delle alternative. Non è mai prudente, infatti, concentrarsi su un unico obiettivo, specialmente quando le trattative si presentano così ardue. L’alternativa principale a Guela Doué è lo spagnolo Marc Pubill, attualmente in forza all’Almeria.

Pubill rappresenta un profilo interessante, anch’egli giovane ma con esperienza nella Liga spagnola. Le sue caratteristiche lo rendono un’opzione valida, qualora l’affare Doué non dovesse concretizzarsi. Tuttavia, è evidente che al momento il focus principale del Milan resta su Doué, considerato la prima scelta per rinforzare la corsia destra.

Il mercato del Milan è dunque in pieno fermento, con la dirigenza impegnata a costruire una squadra all’altezza delle aspettative dei tifosi. La vicenda Doué sarà sicuramente uno dei temi caldi delle prossime settimane, con gli occhi puntati sulle mosse del Diavolo e sulla reazione dello Strasburgo. Riuscirà il Milan a colmare il gap economico e a portare a casa il suo obiettivo numero uno? Solo il tempo ce lo dirà.