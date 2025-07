MN24 – Modric Milan, il centrocampista croato è appena sbarcato a Malpensa – VIDEO

Modric Milan, il secondo acquisto dell’estate rossonera è da pochi minuti atterrato all’aeroporto di Malpensa. Tutti i dettagli

Milano si tinge di biancorosso e nero oggi, 14 luglio 2025, con l’arrivo di Luka Modric. Il campione croato è atterrato poco fa all’aeroporto di Malpensa a bordo di un volo privato proveniente da Madrid, dando il via a una giornata frenetica e ricca di appuntamenti che lo legheranno ufficialmente al Milan. L’attesa è palpabile tra i tifosi rossoneri, desiderosi di vedere all’opera il loro nuovo fuoriclasse e le prime immagini di Modric con la maglia del club. L’acquisto di Luka Modric rappresenta un colpo di mercato di grandissimo spessore per il Milan, che si assicura un centrocampista di esperienza internazionale, visione di gioco sopraffina e qualità indiscusse.

Il programma del giocatore, come riportato da Milannews24, è fitto e organizzato nei minimi dettagli. La prima tappa per Modric sarà la clinica La Madonnina di Milano, dove si sottoporrà alle visite mediche di rito. Un passaggio fondamentale per accertare le sue condizioni fisiche e dare il via libera al proseguo della giornata. La clinica La Madonnina è una struttura rinomata e spesso utilizzata dai club calcistici milanesi per le idoneità sportive dei loro atleti. Superate le visite mediche, il centrocampista croato si sposterà al Centro Ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva, un altro passaggio burocratico indispensabile per poter scendere in campo in Serie A.

Eccolo Luka Modric 🇭🇷✔️ pic.twitter.com/ZdQ7PuVFII — Daniele Longo (@86_longo) July 14, 2025

Una volta ottenute tutte le certificazioni mediche, l’appuntamento più atteso è la firma del contratto a Casa Milan. Qui, Luka Modric apporrà la sua sigla sul documento che lo legherà ufficialmente al club rossonero, sancendo il suo ingresso nella famiglia milanista. Si prevede un momento di grande emozione, con la dirigenza del Milan e forse anche qualche rappresentante dei tifosi presenti per accogliere il nuovo acquisto. La firma del contratto a Casa Milan sarà sicuramente uno dei momenti più immortalati della giornata, destinato a diventare un’immagine iconica per i tifosi.

Successivamente, Modric si dirigerà verso il Centro Sportivo di Milanello, il cuore pulsante del Milan. Qui avrà l’opportunità di incontrare il suo nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, con il quale inizierà a delineare i primi dettagli tattici in vista della nuova stagione. Sarà anche l’occasione per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra, molti dei quali staranno già iniziando la preparazione precampionato. L’incontro con Allegri e la squadra sarà un momento cruciale per l’integrazione di Modric nel nuovo ambiente e per stabilire le prime sinergie sul campo.

In serata, dopo una giornata intensa e ricca di impegni, Luka Modric prenderà un volo per Zagabria. Il centrocampista croato proseguirà le sue vacanze nella sua terra natale prima di aggregarsi agli allenamenti del Milan ai primi di agosto. Questo breve rientro in Croazia gli permetterà di recuperare le energie e prepararsi al meglio per la nuova avventura in Italia. I tifosi del Milan possono ora sognare in grande: con l’arrivo di Luka Modric, il centrocampo rossonero acquista una dimensione di qualità e leadership che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni del club nella prossima stagione. L’intera giornata è stata seguita con grande attenzione dai media e dai tifosi, a testimonianza dell’enorme impatto che un giocatore del calibro di Modric può avere sul panorama calcistico.