Calciomercato Milan, si tratta un ex Campione del Mondo: ecco chi è

Secondo quanto riportato oggi dalla Bild, un ex Campione del Mondo sarebbe interessato a trasferirsi in Italia: il Milan lo sonda

Secondo quanto riportato dall’autorevole giornale tedesco Bild, Mario Gotze, fantasista del Borussia Dortmund ed ex Campione del Mondo con la Germania, sarebbe fortemente interessato a giocare in Serie A nella prossima stagione. Gotze è in scadenza di contratto con i gialloneri e nei gironi scorsi avrebbe già declinato le proposte, per lui poco allettanti, di Roma e Lazio.

Sul talento tedesco c’è il Milan che per arrivare a Gotze, su spinta di Ralf Rangnick, potrebbe anche decidere di fare uno strappo alla regola formulando una proposta di contratto decisamente più alta rispetto agli standard stabiliti dalle nuove regole sul tetto salariale.