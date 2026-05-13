Presidente FIGC, depositate le candidature di Malagò e Abete! E la Serie B comunica la sua preferenza proprio per l’ex numero uno del Coni

Come annunciato ieri sera all’ANSA, Giovanni Malagò ha ufficialmente depositato la sua candidatura alla presidenza della FIGC questa mattina, affidandosi a un suo delegato per la consegna dei documenti, mentre il suo rivale Giancarlo Abete ha consegnato personalmente la propria candidatura.

Malagò, attuale presidente del CONI, aveva già ottenuto il sostegno della Lega Serie A, dell’Assocalciatori e dell’Associazione allenatori. A questi importanti appoggi si è aggiunta, nella serata di ieri, anche l’approvazione della Lega Serie B, che ha confermato la sua intenzione di convergere sulla figura di Malagò, come indicato in una nota ufficiale pubblicata dal sito della Serie B.

Secondo quanto riportato dal comunicato della Lega, il presidente Paolo Bedin ha avviato una consultazione con le singole società, che ha portato a una maggioranza favorevole per la candidatura di Malagò. Ora, con la formalizzazione della candidatura, si procederà alla discussione del programma elettorale del candidato.

Le elezioni per la presidenza della FIGC sono previste per il 22 giugno, con la scadenza del 22 maggio per la pubblicazione ufficiale dell’accettazione delle candidature. La corsa alla presidenza della Federcalcio si fa quindi sempre più intensa, con Malagò che continua a raccogliere consensi e a consolidare la sua posizione come favorito per il ruolo.

IL COMUNICATO DELLA SERIE B – «La LNPB comunica il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell’Assemblea Elettiva Federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico. L’esito della consultazione che il Presidente Paolo Bedin ha svolto in questi giorni con le singole società, a valle dell’incontro tenutosi la scorsa settimana in FIGC con i potenziali candidati, ha registrato un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere. Si entrerà ora, all’avvenuta formalizzazione della candidatura, nell’analisi del relativo programma elettorale».

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