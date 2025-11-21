Premier League, svolta storica dalla prossima stagione. Al via un nuovo sistema di Fair Play Finanziario: tutti i dettagli

Premier League, il voto dei club introduce un sistema fondato sul rapporto costi-entrate. Si tratta di un nuovo Fair Play Finanziario

La Premier League cambierà radicalmente volto a partire dalla prossima stagione, in seguito all’approvazione di un nuovo sistema di fair play finanziario (FFP) basato sul rapporto costi-squadra. La decisione è stata presa oggi a Londra durante l’assemblea dei club, dove la proposta ha ottenuto i 14 voti favorevoli necessari per la modifica regolamentare.

Il nuovo modello limiterà i costi complessivi che una squadra può sostenere – includendo stipendi di giocatori e allenatori, commissioni di trasferimento e compensi agli agenti – all’85% delle entrate annuali del club. Per le sole società che partecipano alle competizioni UEFA, resterà in vigore il limite ancora più stringente del 70% imposto dalla federazione europea. In aggiunta, sono state approvate all’unanimità le norme sulla sostenibilità, destinate a monitorare la salute finanziaria a medio e lungo termine dei club inglesi.

Premier League e il Fair Play: il meccanismo delle penalità e la “soglia rossa”

Il nuovo impianto normativo prevede un sistema di sanzioni progressive in caso di infrazione. Superato l’85% delle entrate, scatteranno immediatamente delle multe. Invece, per chi oltrepasserà il limite dell’85% più un’indennità aggiuntiva del 30% – definita la “soglia rossa” – verranno applicate penalizzazioni in classifica, a partire da una detrazione di sei punti. Il margine aggiuntivo è stato concepito per permettere ai club di investire prima che i ricavi siano materialmente disponibili, ma sarà ridotto progressivamente nelle stagioni successive. La Premier League sostiene che il nuovo sistema non solo renderà il campionato più competitivo, ma sarà anche più semplice da controllare e allineato agli standard europei.

