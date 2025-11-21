Mercato Milan, occasione dalla Premier League: Chiesa a gennaio è possibile? Ecco come stanno le cose

Connect with us

Mercato Milan, Chiesa potrebbe tornare in Serie A. C’è una possibilità che vada via a gennaio: ecco come stanno le cose

Il futuro di Federico Chiesa al Liverpool si deciderà entro il prossimo mese, prima dell’apertura del mercato invernale. Nonostante l’ex Juventus avesse scelto in estate di giocarsi le sue carte alla corte del tecnico Arne Slot, oggi il suo punto di vista potrebbe cambiare radicalmente.

Chiesa è ancora convinto della scelta fatta, ma i numeri della stagione parlano chiaro. Nonostante l’incredibile ondata di infortuni che ha colpito l’attacco dei Reds, l’italiano ha collezionato solo 10 presenze e un totale di 164 minuti giocati, venendo considerato da Slot poco più di una “mossa della disperazione” nei minuti finali. Questo scarso minutaggio è il primo fattore che potrebbe convincere Chiesa a considerare un ritorno in un campionato come la Serie A.

Mercato Milan, il Liverpool apre alla cessione di Chiesa?

Il secondo, decisivo, fattore è legato alle strategie di mercato del Liverpool. Come riportato da Fabrizio Romano, dopo gli acquisti di Wirtz, Ekitiké e Isak, il club è in pressing per l’esterno d’attacco Antoine Serlom Semenyo. Il suo arrivo spingerebbe inevitabilmente Chiesa verso l’addio, riducendo ulteriormente le sue possibilità di impiego.

L’esterno ha ancora tantissimi estimatori in Italia e farebbe comodo a quasi tutte le squadre di vertice (esclusa la Juventus). L’Inter di Chivu, con il suo estimatore Marotta, cerca un giocatore bravo nell’uno contro uno, mentre il Milan di Allegri, che sta costruendo un attacco dinamico, potrebbe aggiungerlo alle rotazioni con Leao e Pulisic. Anche Roma e Napoli seguono la situazione con grande attenzione, pronte a inserirsi nella corsa a Chiesa.

