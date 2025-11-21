Mercato Milan, Tare prepara il colpo Lewandowski: un incastro favorisce i rossoneri. Ecco quale

Connect with us

Lewandowski

Mercato Milan, Tare punta forte su Lewandowski. E dalla Spagna arriva un’indiscrezione favorevole ai rossoneri: ecco quale

La dirigenza del Milan sta attivamente cercando un finalizzatore di livello internazionale per potenziare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. La necessità di un attaccante prolifico è evidente, soprattutto a causa dei numeri ritenuti deludenti prodotti finora da Santi Gimenez. Tuttavia, l’occasione che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi è di quelle clamorose: portare a Milanello uno dei bomber più forti dell’ultima decade, ricalcando idealmente il colpo a sorpresa di Luka Modric della scorsa estate. La suggestione che vede Robert Lewandowski vestire la maglia rossonera sta diventando sempre più concreta.

Il possibile addio del fuoriclasse polacco dal Barcellona è un elemento cruciale. Il club catalano, come riportato da Mundo Deportivo, starebbe valutando nuovi profili per la prossima estate in vista della scadenza del contratto di Lewandowski nel 2026 e della sua età (37 anni).

Mercato Milan, il Barcellona va su Kane: vicino l’addio di Lewandowski?

L’obiettivo primario del Barcellona sarebbe l’acquisto di Harry Kane. Questa mossa risulterebbe vantaggiosa per diverse ragioni: la clausola rescissoria di $65$ milioni di euro, considerata ragionevole nel mercato attuale, e la comprovata affidabilità e prolificità sotto porta che Kane ha dimostrato con Tottenham, Bayern Monaco e Inghilterra.

Se l’affare Kane dovesse concretizzarsi e Lewandowski venisse, di conseguenza, messo sul mercato, il Milan si farebbe trovare pronto. I rossoneri ambiscono a ingaggiare un altro profilo di altissimo livello internazionale che, pur con l’età avanzata, possa garantire un rendimento e un numero di gol elevato. Nonostante i 37 anni, Lewandowski ha iniziato la stagione con numeri eccezionali, collezionando già 7 gol in 9 partite di Liga, cifre che dimostrano la sua efficacia ancora intatta e la potenziale convenienza dell’operazione per il Milan.

image 58

