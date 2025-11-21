MERCATO BOMBA! Il Milan mette gli occhi su Charlie Cresswell, il gigante inglese che fa tre gol dalla difesa! La mossa anti-Juve di Allegri

Mercato Milan, i rossoneri piombano su Cresswell sfidando la Juve e altre due squadre in Serie A: tutti gli aggiornamenti

La caccia al difensore in Serie A è ufficialmente aperta, e il Milan si inserisce prepotentemente nel duello per un giovane talento che sta brillando in Francia. Mentre la Juventus ha messo in cima alla lista il centrale del Tolosa, Charlie Cresswell, anche il Milan di Allegri ha chiesto informazioni concrete sul giocatore.

Chi è Charlie Cresswell: il difensore goleador

Charlie Cresswell, difensore centrale inglese classe 2002, sta vivendo una stagione sorprendente al Tolosa (Ligue 1). Il suo rendimento non riguarda solo la solidità difensiva:

Statistiche Incredibili: Ha già messo a referto ben 3 gol in sole 13 partite . Un bottino da attaccante aggiunto , frutto della sua notevole abilità nel gioco aereo sui calci piazzati.

Ha già messo a referto ben in sole . Un bottino da , frutto della sua notevole sui calci piazzati. Fisicità: Il suo profilo, definito un «gigante inglese», piace molto in Italia, dove si cercano difensori moderni e possenti.

Milan contro tutti: la mossa anti-Juve

La Juventus ha un vantaggio potenziale (il CEO Comolli lo portò lui stesso al Tolosa), ma il Milan è pronto a dar battaglia in un duello di mercato che si preannuncia infuocato.

Il Milan di Massimiliano Allegri, sempre attento ai giovani prospetti internazionali per la sua difesa, vede in Cresswell il profilo ideale per rinforzare il reparto. La concorrenza è altissima, con l’Atalanta e persino il Como interessate.

Il Milan dovrà muoversi rapidamente se vorrà strappare l’obiettivo al diretto rivale juventino e portare a Milanello il difensore goleador che ha già stregato l’intera Serie A.

