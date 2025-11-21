DERBY D’ITALIA PER IL BABY TALENTO! Juventus e Milan mettono gli occhi su Rene Mitongo, la Next Gen blindata dallo Standard Liegi

Mitongo Milan, i rossoneri sfidano la Juventus per il giovanissimo talento dello Standard Liegi: la situazione

Il futuro del calcio europeo si decide già sui campi belgi. Una nuova stella nascente sta attirando l’attenzione dei principali club italiani: si tratta di René Mitongo, un centravanti belga classe 2008 che ha già dimostrato un potenziale esplosivo e una maturità precoce nonostante la giovanissima età, come riportato da calciomercato.com.

Mitongo, Il gioiello dello Standard Liegi

Nonostante sia un classe 2008, Mitongo ha già debuttato e collezionato presenze in Prima Squadra con lo Standard Liegi. Un fatto rarissimo che sottolinea le sue straordinarie qualità: finora, ha raccolto quattro presenze tra la stagione precedente e quella in corso. Numeri che lo rendono uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama calcistico continentale.

Lo Standard Liegi, consapevole del tesoro che ha in casa, ha agito per blindarlo la scorsa estate, facendogli firmare un contratto che lo lega al club fino al giugno 2028. Una mossa che ha aumentato la sua valutazione e rende l’affare complesso per chiunque voglia strapparlo al Belgio.

Juventus e Milan: duello per il futuro

L’esplosione del giovane attaccante non è sfuggita ai talent scout italiani. Juventus e Milan hanno messo concretamente gli occhi addosso a René Mitongo, pronte a sfidarsi in un vero e proprio derby di mercato per assicurarsi il suo talento.

Milan: I rossoneri continuano la loro strategia di scouting internazionale , puntando sui migliori giovani per costruire il futuro . Mitongo rappresenterebbe un investimento strategico a lungo termine.

I bianconeri, da sempre attenti ai giovani prospetti da inserire nel loro circuito giovanile e poi in Prima Squadra, vedono in lui il potenziale erede dei grandi centravanti.

La battaglia per il centravanti belga si preannuncia accesa e costosa. Nonostante il lungo contratto che lo lega allo Standard Liegi, sia Juventus sia Milan stanno monitorando costantemente la situazione, in attesa del momento giusto per lanciare la prima offensiva ufficiale per il Next Gen del 2008.

