Precedenti Lazio Milan: all’Olimpico regna l’equilibrio, ma in Coppa Italia i biancocelesti sono avanti. I numeri della sfida

Precedenti Lazio Milan: dati della Lega Serie A evidenziano un bilancio favorevole ai rossoneri nel computo totale, ma nella coppa nazionale…

L’attesa per la sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia tra Lazio e Milan cresce e i numeri iniziano a raccontare la storia di questo classico del calcio italiano. Il sito ufficiale della Lega Calcio Serie A ha pubblicato le statistiche relative ai precedenti ufficiali tra le due compagini disputati nella Capitale, dipingendo un quadro di grande equilibrio storico ma con sfumature interessanti a seconda della competizione analizzata. Nel computo totale delle 91 sfide giocate a Roma, il bilancio generale sorride leggermente ai rossoneri: si contano infatti 27 successi del Milan (l’ultimo l’1-0) contro le 24 vittorie della Lazio, mentre il risultato più frequente resta il pareggio, verificatosi in ben 40 occasioni, compreso lo 0-0 dell’andata in questo campionato.

Precedenti Lazio Milan: la Coppa Italia sorride ai biancocelesti

Tuttavia, se si restringe il campo d’analisi ai soli incroci in Coppa Italia, la tendenza subisce una variazione significativa a favore dei padroni di casa. Dei 7 incontri disputati nel torneo nazionale all’Olimpico, i biancocelesti hanno ottenuto 3 successi, tra cui spicca il netto 4-0 della semifinale 2003/04 e il 3-1 nell’andata della finale 1997/98, anno in cui poi sollevarono il trofeo. Il Milan è riuscito a imporsi nei tempi regolamentari solamente in 2 circostanze, l’ultima delle quali risale ormai ai quarti di finale della stagione 2001/02 con un combattuto 3-2.

A completare il quadro statistico ci sono 2 pareggi, entrambi terminati per 0-0 nelle semifinali delle edizioni più recenti (2017/18 e 2018/19). Un dato che fa sorridere Massimiliano Allegri riguarda proprio il primo di questi due pareggi a reti bianche: in quell’occasione, la parità portò la sfida ai calci di rigore, dove i rossoneri riuscirono a strappare la qualificazione per 4-5. Giovedì sera servirà un’impresa simile per aggiornare positivamente queste statistiche.

