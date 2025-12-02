MN24 – Lazio Milan, il programma della vigilia: rifinitura mattutina e partenza, ma Allegri non parlerà in conferenza

Lazio Milan, i rossoneri in campo domani mattina per l’ultimo test. Nel pomeriggio il volo per Roma, silenzio stampa per il tecnico

Il conto alla rovescia per l’ottavo di finale di Coppa Italia è ormai agli sgoccioli e in casa rossonera sono state definite le tappe di avvicinamento alla sfida decisiva. Domani sarà giorno di vigilia per Lazio-Milan, gara in programma giovedì alle 21 nella cornice dello stadio Olimpico di Roma. Una partita che, vista la recente sfida di campionato e le polemiche annesse, porta con sé un carico di tensione e aspettative superiore alla media. Per questo motivo, la gestione delle ore precedenti al fischio d’inizio è stata curata nei minimi dettagli dallo staff.

Lazio Milan, il programma della vigilia

Secondo quanto riportato dalla redazione di Milannews24, la tabella di marcia della squadra è già stabilità. Il gruppo si ritroverà a Milanello in mattinata: l’allenamento di rifinitura avrà inizio a partire dalle 10.30. Sarà l’occasione per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, testare la condizione dei recuperati (come Pulisic) e provare i dettagli tattici anti-Lazio. Una volta terminata la seduta e il pranzo, la squadra lascerà il centro sportivo: la partenza per raggiungere la capitale avverrà infatti nel corso del pomeriggio, portando i rossoneri in ritiro a Roma in serata.

La novità più rilevante della vigilia riguarda però la gestione mediatica dell’evento. Contrariamente alle abitudini pre-partita, mister Massimiliano Allegri ha scelto la via del silenzio e non parlerà in conferenza stampa. Il tecnico livornese, squalificato per il prossimo turno di campionato ma regolarmente in panchina per la Coppa, ha preferito evitare l’incontro con i giornalisti, probabilmente per mantenere la concentrazione massima all’interno dello spogliatoio ed evitare di alimentare ulteriori strascichi polemici legati agli arbitraggi recenti. Il focus è tutto sul campo: il Milan vuole i quarti di finale.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.