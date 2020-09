Pradé: «Chiesa al Milan? Non li abbiamo mai sentiti»

Daniele Pradé ha parlato delle voci riguardo un possibile interessamento del Milan per il talento viola Federico Chiesa

Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato della presunta trattativa con il Milan per Federico Chiesa: «E’ uno dei migliori giovani italiani, non è mai esistita una trattativa con la Fiorentina per Chiesa, è questo lo stato dei fatti ad oggi – afferma Pradé a Sportitalia – Chiesa-Milan? Nessuna trattativa, non li abbiamo mai sentiti».

Nonostante la smentita di Pradé, il futuro di Federico Chiesa resta tutto da valutare. Secondo Di Marzio infatti…