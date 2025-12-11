Portaluppi ne è certo: «Thiago Silva al Milan? Sarebbe un valore aggiunto per chiunque»

Portaluppi, ex allenatore del Fluminense, parla così delle voci di mercato che vorrebbero un ritorno di Thiago Silva al Milan

Renato Portaluppi, allenatore del Fluminense quando era impegnato nel Mondiale per Club, ha espresso a TMW un parere molto favorevole riguardo un possibile ritorno di Thiago Silva al Milan, suo ex giocatore ai tempi della Fluminense. Nonostante l’età, Portaluppi è convinto che il difensore brasiliano rappresenti ancora un “valore aggiunto per chiunque”.

Portaluppi, Un Valore Aggiunto e una Richiesta per Ancelotti

Portaluppi ha elogiato le condizioni fisiche e il rendimento del difensore, sottolineando che Thiago Silva ha disputato un “grande campionato brasiliano” e che “sta molto bene”. Per l’allenatore, le qualità e l’esperienza dell’ex Milan e PSG lo rendono un profilo ancora di altissimo livello, capace di fare la differenza in qualsiasi squadra.

L’allenatore della Fluminense si è spinto oltre, lanciando una vera e propria candidatura per il difensore: “Per me merita una convocazione da Ancelotti al prossimo Mondiale”. Portaluppi ha giustificato la sua richiesta evidenziando che la competizione dura al massimo un mese, e un giocatore del calibro e dell’affidabilità di Thiago Silva dovrebbe assolutamente far parte dei convocati della nazionale brasiliana.