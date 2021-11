Pomigliano Milan Femminile: importante traguardo delle rossenere

Con la vittoria contro il Pomigliano il Milan Femminile ha centrato il 50° successo in Serie A e il sesto clean sheet stagionale

Traguardo importante. Il Milan femminile coglie a Pomigliano la settima affermazione stagionale e resta a contatto con la zona Champions League, per un 2-0 che vale anche il 50° successo in Serie A nella storia delle rossonere. Cifra tonda che la squadra di Maurizio Ganz raggiunge grazie ai due gol, entrambi nel primo quarto d’ora, di Christy Grimshaw e Linda Tucceri Cimini.

Inoltre era da ottobre 2020, infatti, che il Milan non vinceva almeno tre partite consecutive in trasferta mantenendo in ogni occasione la porta inviolata.