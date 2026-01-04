Polverosi e la corsa Scudetto a tre corsie: «Inter e Napoli dovrebbero preoccuparsi del Milan…»

Polverosi, sul Corriere dello Sport, ha parlato così della corsa Scudetto tra Inter, Napoli e Milan: le sue parole

Il campionato di Serie A è ufficialmente entrato nel vivo e il dibattito su chi alzerà il trofeo si infiamma. Sulle colonne del Corriere dello Sport, il giornalista Alberto Polverosi ha analizzato l’attuale scenario, lanciando un monito chiarissimo alle battistrada. Secondo la sua visione, l’attenzione mediatica è troppo focalizzata sullo scontro a distanza tra nerazzurri e partenopei, finendo per ignorare il potenziale della terza incomoda: il Milan di Massimiliano Allegri, che risale la china con estrema concretezza.

Il clima tra le rivali storiche è tutt’altro che disteso. Polverosi mette in luce il gioco psicologico in atto: «Conte dice che la favorita è l’Inter, Chivu indispettito non gli risponde», sottolineando come la tensione stia salendo alle stelle tra le due panchine. Tuttavia, questo continuo rimpallo di responsabilità potrebbe essere un errore fatale. Per l’editorialista, infatti, sia il Napoli che l’Inter «dovrebbero preoccuparsi anche del Milan», una squadra che ha ritrovato una solidità difensiva e una continuità tali da scombinare i piani di chiunque.

Polverosi, la strategia di Allegri: profilo basso e risultati concreti

Il segreto della risalita rossonera risiede nella gestione magistrale della pressione. «Perché sarà anche come dice Allegri, che l’obiettivo è riportarlo in Champions, ma intanto è lì che gode mentre gli altri litigano», scrive Polverosi. Questa tattica del “finto obiettivo” permette al gruppo di lavorare con serenità, sfruttando ogni singolo passo falso delle avversarie distratte dalle polemiche interne e dai battibecchi mediatici.

Il Milan, pur continuando a dichiarare pubblicamente di puntare solo al quarto posto, si ritrova ora in una posizione di classifica privilegiata. La capacità di restare agganciati al treno scudetto senza l’ossessione del pronostico a favore potrebbe essere l’arma letale del Diavolo. Mentre le concorrenti consumano energie preziose, la squadra rossonera prosegue la sua marcia silenziosa verso un traguardo che, giornata dopo giornata, sembra sempre più concreto.