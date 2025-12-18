Politano a Mediaset: «Abbiamo strameritato la vittoria. L’intervento di Rabiot? Dico questo…»

Politano, giocatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Mediaset alla conclusione di Napoli-Milan

Politano, alla conclusione di Napoli-Milan, match valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana, è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Politano a Mediaset, le parole dell’attaccante azzurro

Sul fallo di Rabiot: «Dal campo ha fatto male, è un intervento da dietro. Accettiamo le decisioni dell’arbitro e pensiamo alla partita: siamo stati veramente bravi».

Sulla difesa collettiva: «In una partita del genere, quando ci metti voglia di difendere tutti insieme, diventa difficile farci gol. Abbiamo strameritato questa vittoria».

Sulla ritrovata vittoria: «Abbiamo messo una grande cazzimma e ritrovato energie: così è dura per tutti quanti».