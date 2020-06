Pobega richiesto ancora in Serie B: il Milan però vuole prima valutarlo

Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del Milan attualmente in presitto al Pordenone, ha suscitato l’interesse di un altro club di B

Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del Milan ma attualmente in prestito al Pordenone, è destinato di tornare in rossonero in estate. Intervistato in esclusiva da Milan News 24, il centrocampista ha parlato della propria voglia di giocarsi le proprie carte a San Siro prima di valutare un’eventuale altra cessione in futuro.

Dello stesso avviso potrebbe essere il Milan che vorrebbe valutarlo all’interno della prima squadra prima di valutare la possibile di un nuovo prestito. Secondo quanto riportato da Tutto B, il Crotone sarebbe al momento la squadra più quotata.