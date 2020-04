MN24 – Pobega: «Tornare al Milan sarebbe un sogno. Darei il massimo»

Tommaso Pobega ha risposto alle domande di Milan News 24 parlando del proprio futuro che potrebbe essere a tinte rossonere

Tommaso Pobega, intervistato in esclusiva da Milan News 24, ha parlato della possibilità di ritornare al Milan dopo aver conclusa la sua esperienza, fin qui positiva, al Pordenone in prestito: «Ora come ora, non sto pensando tanto al mio futuro, perché sono concentrato sul termine di questa stagione. Senza dubbio, sarebbe un grande onore fare parte del progetto del Milan. Riguardo all’essere pronto, sono convinto che fino a che non ti cimenti in qualcosa, non puoi sapere se lo sei o meno; sono sicuro che se dovesse presentarsi l’occasione, lavorerò al mio massimo per essere all’altezza».

Su Pobega nelle scorse ore abbiamo segnalato un forte interesse del Torino che oltre al giovane centrocampista avrebbe effettuato un sondaggio anche per i veterano Giacomo Bonaventura, in scadenza di contratto a giugno.