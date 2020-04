Calciomercato Milan: il Torino pensa a Pobega e Bonaventura

Calciomercato Milan: Il club granata in vista della prossima stagione vorrebbe puntare sulla qualità di Bonaventura e il talento Pobega

Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il Torino sarebbe pronto, in vista della prossima stagione, a fare qualsiasi cosa pur di avere Giacomo Bonaventura in granata.

L’ex Atalanta è in scadenza di contratto con i rossoneri e difficilmente rinnoverà. La soluzione granata sarebbe un’ottima piazza per rilanciarsi e puntare perché no alla zona Europa League.

Stesso discorso per Tommaso Pobega, attualmente in forza al Pordenone. Nella prossima stagione dovrebbe tornare al Milan e il club di Via Aldo Rossi dovrà trovare per forza di cose una soluzione. Il Torino sarebbe molto interessato.