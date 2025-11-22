Plusvalenze fittizie, il dubbio di Vaciago: «Perché la Juventus sì e il Napoli no?». Le sue parole su Tuttosport

Plusvalenze fittizie, Vaciago parla così del rinvio a giudizio di De Laurentiis e si chiede il perché della disparità di trattamento tra Napoli e Juventus

Guido Vaciago, nel suo fondo per Tuttosport, critica apertamente la presunta disparità di trattamento tra Juventus e Napoli riguardo alle inchieste sulle plusvalenze fittizie. Per Vaciago, una risposta “coerente” che spieghi perché la Juventus sia stata pesantemente sanzionata e il Napoli no, nonostante il rinvio a giudizio di Aurelio De Laurentiis per falso in bilancio, demarcherebbe il confine tra “giustizia e ingiustizia sportiva”.

L’autore si mostra curioso di vedere come la giustizia ordinaria affronterà la questione delle plusvalenze, dato che, storicamente, i tribunali statali si sono spesso arresi di fronte all’impossibilità di stabilire il valore oggettivo di un calciatore in sede di mercato. L’unico caso eccezionale è stato quello della Juventus, per cui la giustizia sportiva ha inflitto una condanna durissima.

Plusvalenze fittizie: Le Conseguenze del Caso Juventus

La sanzione subita dalla Juventus ha comportato l’azzeramento della dirigenza, un danno economico stimato in oltre cento milioni di euro e la conseguente difficoltà nel ricostruire una società che aveva goduto di un ciclo vincente irripetibile. L’interesse principale di Vaciago non è condannare il Napoli, ma evidenziare la disparità di trattamento a fronte di una “fattispecie identica”. L’autore ricorda come la Juventus e i suoi tifosi abbiano già conosciuto bene questo problema in passato, quando il club fu retrocesso in Serie B per violazioni riconosciute dallo stesso procuratore federale (Stefano Palazzi) anche a un altro club, al quale fu poi assegnato lo Scudetto. La questione, quindi, non riguarda solo la legalità, ma l’equità nel sistema sportivo.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.