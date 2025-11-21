De Laurentiis rinviato a giudizio: l’accusa di falso in bilancio e il rischio di penalizzazioni per il Napoli: il punto

De Laurentiis rinviato a giudizio. Dall’accusa di falso in bilancio e la possibilità che il Napoli venga penalizzato: ecco la situazione

Il Napoli ha espresso uno stato d’animo di “sconcertati, ma fiduciosi” in seguito alla notizia del rinvio a giudizio del presidente Aurelio De Laurentiis e di Andrea Chiavelli per l’accusa di falso in bilancio. L’accusa, avanzata dai pm della Procura di Roma, riguarda operazioni finanziarie tra il 2019 e il 2021, in particolare l’acquisto di Victor Osimhen e la vicenda dello scambio/non scambio Manolas-Diawara con la Roma, che per la Procura nasconderebbero degli artifici contabili. De Laurentiis, tramite i suoi legali, ha ribadito la sua tranquillità riguardo l’esito del processo.

La vicenda presenta numerosi paradossi, il più rilevante dei quali è la doppia valutazione dell’operato del club. A livello di giustizia sportiva, infatti, la Procura Federale di Giuseppe Chiné ha già esaminato le stesse operazioni e non ha ritenuto di dover procedere con sanzioni.

De Laurentiis e il Napoli: non c’è rischio di penalizzazione

Il passaggio che al momento tutela il club è proprio l’orientamento della giustizia sportiva: allo stato attuale, il Napoli non corre assolutamente alcun rischio di penalizzazioni o altre sanzioni. L’incartamento dei pm non avrebbe portato alla luce fatti nuovi rispetto a quelli già considerati non punibili dalla Procura Federale. Il processo penale inizierà il 2 dicembre 2026, ma solo l’emersione di fatti nuovi in quella sede potrebbe portare a una riapertura del caso a livello sportivo.

Questo scenario differisce dal precedente della Juventus, che, pur avendo visto alcuni dirigenti patteggiare o essere prosciolti (come Arrivabene), è stata penalizzata a livello sportivo. Nel caso di Osimhen, emerge un ulteriore paradosso: l’operazione avrebbe favorito i bilanci del Lille (il club venditore) più che quelli del Napoli, mettendo in discussione la finalità dell’ipotetica frode contabile per il club partenopeo.

