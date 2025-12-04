Playoff Mondiali, parla l’ex medico della Nazionale: non ha dubbi, l’Italia si qualificherà. Le sue parole

Playoff Mondiali, Andrea Ferretti, ex medico della Nazionale, parla così delle sfide che attendono l’Italia di Gattuso. Le sue parole

Siamo alla vigilia di un evento cruciale per la Nazionale Italiana e per il panorama calcistico mondiale: il sorteggio per la fase a gironi del Mondiale 2026. L’appuntamento è fissato per domani, a partire dalle 18:00 (ora italiana). Verranno definiti sia i gironi delle squadre già qualificate, sia quelli in cui potrebbero confluire le nazionali ancora impegnate nei playoff di marzo, tra cui l’Italia. A poche ore da questo evento, l’ex responsabile medico della Nazionale, Andrea Ferretti, ha espresso un forte sentimento di fiducia verso la squadra di Gennaro Gattuso. Nonostante le critiche, Ferretti ritiene che la selezione azzurra sia “sottovalutata, ma non è male” e composta da “buoni giocatori”.

Playoff Mondiali, Ferretti e i cali di attenzione azzurri

Andrea Ferretti ha mostrato grande ottimismo riguardo alle possibilità di qualificazione dell’Italia attraverso i playoff. Riguardo alla recente prestazione altalenante contro la Norvegia, che ha sollevato qualche dubbio, Ferretti ha fornito una spiegazione mirata. Ha giustificato il calo nel secondo tempo come il “frutto di una gara che di fatto non aveva più un’importanza straordinaria ai fini della classifica,” suggerendo un fisiologico calo di attenzione. Il primo tempo, invece, è stato giudicato positivamente. La sua convinzione è che, nelle due decisive partite dei playoff a marzo, non ci saranno cali di concentrazione e che Gattuso saprà schierare i giocatori nel modo più efficace per ottenere la qualificazione e partecipare al Mondiale.