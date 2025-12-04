Baiano sul nuovo ruolo di Leao: «Una necessità». Sulla lotta Scudetto, invece: «A tutte le squadre manca questa cosa»

Baiano, intervistato a Tmw Radio, ha parlato di Leao formato centravanti e della bella lotta Scudetto: ecco le sue parole

Intervenuto in diretta a TMW Radio durante il programma Maracanà, l’ex calciatore Francesco Baiano ha espresso un giudizio misto sul livello attuale della Serie A. Baiano si dice indeciso se il campionato sia migliorato verso l’alto o il basso, sottolineando la mancanza di una netta superiorità. La lotta per lo Scudetto si concentrerà, a suo avviso, tra due o tre squadre che si contenderanno il titolo fino alla fine, sebbene Baiano si auguri che il gruppo rimanga compatto il più a lungo possibile.

Le principali pretendenti sono chiaramente Napoli, Inter e Milan. Baiano definisce la Roma come una “bella sorpresa”, ma ritiene che il suo organico sia inferiore a quello delle rivali. Il fatto che i giallorossi giochino spesso “senza attaccanti” rende la loro posizione in classifica un risultato notevole. Per poter realmente competere per il titolo, e non solo per un posto in Champions League, la Roma avrebbe bisogno di un rinforzo in attacco: “Se a gennaio riuscisse a prenderne uno di spessore, la metto lì per giocarsela”.

Baiano e Leao Centravanti: Una Necessità Tattica

Baiano ha poi analizzato i singoli protagonisti. Su Lautaro Martinez, l’ex calciatore non ha dubbi: è “uno dei più forti centravanti d’Europa”. Tuttavia, ha messo in luce una certa fragilità psicologica che lo espone a critiche eccessive: “se non fa un gol per una domenica è già in crisi, perché ha abituato tutti molto bene”.

Riguardo al ruolo di Rafael Leao come centravanti nel Milan, Baiano è scettico sull’idea che sia stata una scelta tattica ideale. Egli ritiene che, se l’allenatore Allegri avesse avuto a disposizione un attaccante di ruolo di livello assoluto come Haaland, “non ci avrebbe mai pensato”. La posizione di Leao è, di fatto, una necessità dettata dalle circostanze. Allegri, essendo un tecnico “esperto, bravo”, ha adottato questa soluzione perché funzionale al momento. La chiave di volta, secondo Baiano, è stata la disponibilità del giocatore: “L’importante è che Leao gli abbia dato la disponibilità”, altrimenti, con prestazioni incolori, la situazione sarebbe diventata “più complicata, per tutti”.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.