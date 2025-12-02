Classifiche a confronto, il Milan di Allegri registra un +9. Roma e Como sorprendono. Lazio e Atalanta invece...

Classifiche a confronto, il Milan di Allegri ha nove punti in più rispetto l’anno scorso. Sorprendono Roma e Como. Il dato

Il confronto tra l’attuale classifica di Serie A dopo tredici giornate e quella della passata stagione rivela dinamiche molto interessanti nel campionato. Due squadre su tutte spiccano per il miglioramento esponenziale: la Roma di Gasperini e il Como di Fabregas. Entrambe hanno registrato un impressionante balzo in avanti di +14 punti rispetto all’anno scorso, segnando un netto cambio di passo nelle loro rispettive prestazioni. A seguire c’è il Milan di Massimiliano Allegri, che consolida la sua posizione con nove punti in più rispetto al campionato precedente, attestandosi come terza forza nella classifica del confronto. Anche il Bologna di Thiago Motta è in positivo con +3.

Tra le grandi, invece, si notano diverse flessioni. La Lazio di Maurizio Sarri è in netta contrazione, totalizzando solo 18 punti e accusando un gap di -10 punti rispetto ai 28 dell’anno scorso. L’Atalanta registra un significativo calo con -12 punti, mentre i dati più drammatici riguardano la Fiorentina che, con appena 6 punti, si trova a ben -22 punti dal totale dell’annata passata.

Classifiche a confronto: Crisi per Fiorentina e Lazio

Questa marcata differenza di risultati sottolinea una profonda crisi di rendimento per la squadra viola e, in parte, per i biancocelesti. Anche l’Hellas Verona naviga in acque pericolose, ultimo in classifica e con sei punti in meno. Per le altre due big del campionato, Napoli e Inter, il divario è minimo, entrambe registrando solo un -1 punto rispetto alla stagione 2024/2025. Questi dati confermano quanto la lotta per l’alta classifica sia intensa e quanto le aspettative di inizio stagione siano state sovvertite per diverse compagini.

