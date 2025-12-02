Ferrara parla così del lavoro di Allegri al Milan. Lo sviluppo dei rossoneri e i meriti del tecnico livornese

Ferrara analizza così il lavoro svolto finora da Massimiliano Allegri. Dall’attenzione ai dettagli all’assumersi le responsabilità

Il Milan è matematicamente sicuro di concludere la tredicesima giornata di Serie A al primo posto, seppur in compagnia del Napoli, che ha vinto 0-1 contro la Roma. Indipendentemente dal risultato del Bologna di stasera, i rossoneri manterranno la vetta. Dopo l’impegno in Coppa Italia, il Milan Allegri affronterà un calendario favorevole in campionato fino a Natale, incontrando prevalentemente squadre di bassa classifica, con l’unica eccezione del Como.

A commentare il momento del club è intervenuto l’ex calciatore e allenatore Ciro Ferrara, concentrandosi sul ruolo cruciale del tecnico in carica, Massimiliano Allegri.

Ferrara esalta così Massimiliano Allegri

Nel corso della trasmissione Fuoriclasse su DAZN, Ciro Ferrara ha elogiato la capacità di Allegri di guidare le sue squadre, specialmente nei momenti critici. «Sempre riuscito nelle sue squadre, anche in momenti delicati, di assumersi responsabilità e piano piano, con il lavoro, ha fatto in modo che il valore della società e dei giocatori crescesse», ha dichiarato Ferrara. Ha poi portato ad esempio l’esperienza dell’allenatore con la Juventus: «Anche con la Juve, nel momento della penalizzazione, è lui ad aver preso in mano la situazione e tenere la barra dritta». Questo tratto caratteriale e professionale di Allegri viene visto come il motore che ha permesso al Milan di ritrovare ordine, solidità e, di conseguenza, il primo posto in classifica.