Playoff Mondiali, De Rossi è sicuro: l’Italia è più forte di quel che sembra. E sul possibile girone dice questo

Playoff Mondiali, De Rossi, tecnico del Genoa, parla così dell’Italia di Gattuso e il possibile girone in caso di qualificazione

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa e campione del mondo 2006, ha espresso un giudizio ottimistico sul potenziale dell’Italia in vista dei prossimi Mondiali, qualora gli Azzurri riuscissero a superare i playoff di marzo. A margine della conferenza stampa pre-campionato, De Rossi ha voluto rassicurare l’ambiente, contrastando il pessimismo diffuso negli ultimi mesi.

“Non farei commenti sul girone, ma siamo una squadra molto più forte di quella dipinta negli ultimi mesi e abbiamo un allenatore forte,” ha dichiarato De Rossi. L’ex centrocampista è convinto delle capacità della Nazionale di competere ad alti livelli, malgrado le difficoltà recenti che l’hanno costretta ai ripescaggi.

Playoff Mondiali: Potenziale da Vincitori, Ma Attenzione a Canada e Svizzera

De Rossi ritiene che l’Italia abbia le “potenzialità per passare il girone” e addirittura per arrivarci anche giocando in trasferta. Spingendosi oltre, ha affermato:

“Se parlassimo di un’altra squadra direi che ci sono le potenzialità sia per vincere i playoff e il girone stesso.” Tuttavia, De Rossi ha lanciato un avvertimento, invitando alla cautela nei confronti delle possibili avversarie nel girone, come Canada e Svizzera, definite come squadre con “buoni giocatori e rose interessanti.” Il messaggio finale, però, resta focalizzato sul presente: “Prima pensiamo a raggiungerli e poi vedremo.”

Mondiali 2026: gironi, date, calendario, partite, risultati