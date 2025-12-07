 Playoff Mondiali, De Rossi parla così dell'Italia di Gattuso
Connect with us

HANNO DETTO

Playoff Mondiali, De Rossi è sicuro: l'Italia è più forte di quel che sembra. E sul possibile girone dice questo

HANNO DETTO

Guidi fa il punto sugli infortunati del Milan. Gli aggiornamenti su Gimenez, Fofana e Athekame: le sue parole

HANNO DETTO Milanello

Torino Milan, Bianchin svela la scelta di Allegri. Loftus-Cheek titolare, ma non in attacco. Su Pulisic...

HANNO DETTO Milanello

Allegri pensa a dei cambiamenti tattici? Le parole del tecnico rossonero in conferenza

HANNO DETTO

Ibrahimovic Jr parla così dopo la vittoria del Milan Futuro. Le parole del giovane attaccante rossonero

HANNO DETTO

Playoff Mondiali, De Rossi è sicuro: l’Italia è più forte di quel che sembra. E sul possibile girone dice questo

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

De Rossi

Playoff Mondiali, De Rossi, tecnico del Genoa, parla così dell’Italia di Gattuso e il possibile girone in caso di qualificazione

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa e campione del mondo 2006, ha espresso un giudizio ottimistico sul potenziale dell’Italia in vista dei prossimi Mondiali, qualora gli Azzurri riuscissero a superare i playoff di marzo. A margine della conferenza stampa pre-campionato, De Rossi ha voluto rassicurare l’ambiente, contrastando il pessimismo diffuso negli ultimi mesi.

“Non farei commenti sul girone, ma siamo una squadra molto più forte di quella dipinta negli ultimi mesi e abbiamo un allenatore forte,” ha dichiarato De Rossi. L’ex centrocampista è convinto delle capacità della Nazionale di competere ad alti livelli, malgrado le difficoltà recenti che l’hanno costretta ai ripescaggi.

Playoff Mondiali: Potenziale da Vincitori, Ma Attenzione a Canada e Svizzera

De Rossi ritiene che l’Italia abbia le “potenzialità per passare il girone” e addirittura per arrivarci anche giocando in trasferta. Spingendosi oltre, ha affermato:

“Se parlassimo di un’altra squadra direi che ci sono le potenzialità sia per vincere i playoff e il girone stesso.” Tuttavia, De Rossi ha lanciato un avvertimento, invitando alla cautela nei confronti delle possibili avversarie nel girone, come Canada e Svizzera, definite come squadre con “buoni giocatori e rose interessanti.” Il messaggio finale, però, resta focalizzato sul presente: “Prima pensiamo a raggiungerli e poi vedremo.”

Mondiali 2026: gironi, date, calendario, partite, risultati

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.