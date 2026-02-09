Pizzi e la lotta scudetto: «Il campionato può perderlo solo l’Inter. Il Milan deve crederci perché…»

Pizzi e la lotta scudetto: l’ex centrocampista analizza la corsa verso il titolo, con il Milan alle spalle di un’Inter imprendibile

Il panorama della Serie A sembra delinearsi in modo sempre più netto con l’avvicinarsi della primavera. Ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore Fausto Pizzi — mezzala tecnica con un passato importante nel calcio professionistico — ha espresso la propria opinione sull’attuale gerarchia del campionato. Secondo l’analisi di Pizzi, la compagine guidata da Cristian Chivu ha ormai il destino nelle proprie mani.

L’Inter sta mantenendo un ritmo impressionante, supportati da statistiche offensive che non lasciano spazio a molte interpretazioni. Nonostante manchino ancora diversi mesi alla conclusione, il vantaggio sulla concorrenza appare solido. In questo scenario, il Milan resta l’unica compagine teoricamente ancora in grado di impensierire la capolista, sebbene il divario di punti renda l’impresa dei rossoneri estremamente complessa. Per il Diavolo, l’unico spiraglio potrebbe aprirsi in caso di un improbabile e prolungato crollo della capolista, evento che al momento non sembra trovare riscontri sul campo.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Fausto Pizzi ai microfoni della fonte citata:

SCUDETTO – «Il campionato ormai lo possono perdere solo loro. Siamo solo a metà febbraio, ma il vantaggio e il numero di gol segnati sono nettamente superiori a quelli delle squadre dietro in classifica. Penso che chiuderanno con un vantaggio consistente sulle inseguitrici perché hanno molti giocatori in grado di determinare. Il derby di Milano potrebbe essere l’ultimo vero ostacolo, però Chivu finora è stato molto bravo. È stato capace di cavalcare la voglia di rivalsa dopo le delusioni della passata stagione. Le altre sono troppo lontane. Qualche scontro diretto potrebbe anche andar male, ma fatico a pensare che l’Inter possa crollare per cinque o sei giornate».