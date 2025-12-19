Pistocchi critica così Allegri: «Milan già fuori da Coppa Italia e Supercoppa. Ma sarà tutta colpa di Maignan, scommettiamo?»

Pistocchi parla così dell’eliminazione del Milan dalla Supercoppa Italiana e critica Allegri: le sue parole

Non si placano le polemiche attorno al Milan di Massimiliano Allegri. Dopo l’eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana per mano del Napoli, il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha affidato ai social una riflessione al vetriolo, mettendo a confronto i risultati attuali con quelli della passata stagione. Il parallelismo tracciato è impietoso: secondo Pistocchi, nonostante un mercato importante che ha portato a Milanello giocatori del calibro di Modrić e Rabiot, il rendimento della squadra è crollato drasticamente.

L’affondo principale riguarda la gestione tecnica. Pistocchi ricorda come il Milan di Sergio Conceição, pur dovendo gestire il triplo impegno stagionale (Campionato, Coppa Italia e Champions League), fosse riuscito a conquistare la Supercoppa Italiana nel derby contro l’Inter e a raggiungere la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Al contrario, la formazione di Allegri, che gode del vantaggio di non avere impegni europei, si ritrova già fuori da entrambe le competizioni nazionali a fine dicembre.

Pistocchi, Il “capro espiatorio”: la provocazione su Maignan

Oltre al confronto statistico, Pistocchi lancia una provocazione sulla gestione mediatica delle sconfitte rossonere. “Ma domani sarà tutta colpa di Maignan. Scommettiamo?”, scrive il giornalista, suggerendo che le critiche si concentreranno sui singoli errori individuali (come quelli del portiere francese) piuttosto che analizzare i limiti tattici o strutturali della gestione Allegri.

La critica mette in luce un paradosso: un Milan più “riposato” e rinforzato dai grandi nomi del mercato che, tuttavia, non riesce a replicare la competitività della scorsa annata. Per Allegri, ora, l’unico obiettivo rimasto per salvare la stagione è una rincorsa Scudetto che non ammette più passi falsi, a partire dalla sfida del 28 dicembre contro il Verona.