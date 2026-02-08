Pisa Milan, i nerazzurri perdono una pedina per squalifica: ecco chi salta la sfida contro i rossoneri

Pisa Milan, i nerazzurri perdono un elemento a centrocampo: ecco chi salterà la sfida contro i rossoneri di Allegri

Il Pisa, che si prepara ad ospitare il Milan nell’anticipo di venerdì sera alle 20.45, esce dalla trasferta contro l’Hellas Verona con un punto e una pesante assenza. Lo 0-0 maturato sul campo degli scaligeri ha lasciato in dote alla squadra toscana un pareggio a reti bianche, ma ha anche privato il tecnico nerazzurro di una pedina fondamentale per il centrocampo in vista dello scontro con il Diavolo.

Durante le fasi concitate del finale di gara, il direttore di gara ha sventolato il cartellino giallo sotto il naso di Marius Marin. Un’ammonizione pesante che ha fatto scattare immediatamente l’allarme sulla panchina toscana, data la situazione disciplinare del calciatore rumeno prima del fischio d’inizio.

Pisa Milan, tegola per il centrocampo toscano

La sanzione pecuniaria e sportiva è inevitabile: «Il giocatore rumeno era diffidato e quindi sarà fermato per un turno dal Giudice Sportivo». Questa esclusione forzata rappresenta un vantaggio non indifferente per Massimiliano Allegri, che potrà preparare la trasferta in Toscana sapendo di non dover affrontare uno dei motori principali della mediana avversaria.

Senza Marin, il Pisa dovrà ridisegnare i propri equilibri a metà campo per contrastare la qualità del centrocampo milanista. Per i rossoneri si presenta un’occasione d’oro per cercare di imporre il proprio gioco con minor pressione, in un match che si preannuncia comunque ostico viste le ambizioni di salvezza e di classifica della squadra nerazzurra.