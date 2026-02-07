Pisa Milan, Hiljemark lancia la sfida: «Scenderemo in campo per vincere. Loro sono forti, ma noi…»

Pisa Milan, Hiljemark parla così dopo il pareggio contro il Verona e lancia il guanto di sfida ai rossoneri: le sue parole

Oscar Hiljemark ha bagnato il suo esordio sulla panchina del Pisa con uno 0-0 sul campo del Verona. Un punto che dà morale e che segna il ritorno dell’ex centrocampista nel massimo campionato italiano, questa volta in una nuova veste. L’emozione per il debutto è stata evidente, ma il tecnico ha subito mostrato le idee chiare sulla strada da seguire per raggiungere la salvezza. «Mi è mancata l’Italia, anche la Serie A. Sono molto orgoglioso, anche un po’ emozionato, questa sera» ha dichiarato nel post-partita, sottolineando la voglia di combattere dei suoi ragazzi.

La prestazione dei nerazzurri è stata caratterizzata da due fasi distinte. Se nel primo tempo la squadra si è concentrata sul non concedere spazi, nella ripresa è venuta fuori la qualità, sfiorando il colpaccio. Hiljemark ha analizzato così la gara: «Nel primo tempo siamo andati bene in fase difensiva, mentre con la palla mancava qualche dettaglio. Nella ripresa siamo cresciuti tanto e abbiamo avuto grandi occasioni per segnare». Il lavoro della prossima settimana si concentrerà sulla fase offensiva, dove serve maggiore lucidità per concretizzare la mole di gioco prodotta.

Pisa Milan, Hiljemark: «Siamo undici contro undici»

Il calendario non concede tregua e il prossimo ostacolo si chiama Milan. Il Pisa ospiterà la squadra di Massimiliano Allegri consapevole del divario tecnico, ma con l’intenzione di non partire sconfitta. Hiljemark non ha paura del blasone degli avversari: «Il Milan è una grande squadra, ma anche noi siamo in undici». Il tecnico svedese ha promesso battaglia, puntando sul fattore campo e sul carattere mostrato al Bentegodi: «Venerdì scenderemo in campo per fare risultato, vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi».

