Pisa Milan, il programma in vista della sfida: dai tre giorni liberi al weekend da… “spettatori”

Pisa Milan, ecco il programma dei rossoneri in vista del match contro i nerazzurri toscani

Mercoledì mattina a Milanello, l’atmosfera era quella tipica del post-gara. I rossoneri hanno svolto un classico lavoro di scarico per smaltire le fatiche della sfida contro il Bologna. Tuttavia, la vera notizia riguarda il programma stabilito da Massimiliano Allegri: il tecnico ha infatti deciso di concedere ai suoi ragazzi ben tre giorni liberi. Una scelta mirata per permettere al gruppo di staccare la spina mentalmente e fisicamente, ricaricando le pile in vista di un calendario che si preannuncia intenso.

Il motivo di questa sosta prolungata è legato all’indisponibilità di San Siro. Questo weekend, infatti, la sfida contro il Como è stata ufficialmente rinviata poiché l’impianto meneghino è il cuore pulsante della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Pisa Milan, il ritorno in campo e le nuove date

La ripresa degli allenamenti è fissata per domenica pomeriggio, quando la squadra inizierà a preparare la terza trasferta consecutiva. Il Milan sarà infatti ospite del Pisa nell’anticipo di venerdì 13 febbraio. Sarà un test cruciale per testare la tenuta della squadra dopo la pausa forzata.

Per quanto riguarda il match rinviato, la Lega ha già ufficializzato che «Milan-Como verrà recuperata mercoledì 18 febbraio alle 20:45». Sarà dunque un tour de force per gli uomini di Allegri, chiamati a gestire energie e rotazioni in un febbraio che non concede margini d’errore.

