Borghi analizza il Milan: «Vittoria di mentalità a Bologna. I rossoneri attendono e poi colpiscono»

Borghi, sul proprio canale Youtube, parla così del Milan di Allegri dopo la bella vittoria contro il Bologna: le sue parole

Il Milan di Massimiliano Allegri continua la sua corsa in campionato con una prova di forza e maturità. Analizzando il match di martedì sera sul proprio canale YouTube, Stefano Borghi ha evidenziato come i rossoneri abbiano costruito il successo partendo da una solida base psicologica, sapendo soffrire nel momento opportuno per poi colpire con cinismo letale.

«Ieri il Milan è partito mettendo come basamento del proprio piano la mentalità, perché il Milan è partito anche lasciando un po’ sfogare il Bologna» ha osservato Borghi. Nonostante la squadra conceda ancora qualche spazio di troppo agli avversari, la capacità di leggere i momenti della gara sembra essere diventata il vero marchio di fabbrica della gestione Allegri, permettendo al “Diavolo” di non perdere mai la bussola.

Borghi, gestione e cinismo sotto porta

Il momento chiave della sfida è coinciso con il calo fisico della formazione di casa. Non appena il ritmo del Bologna è diminuito, il Milan ha alzato il baricentro trasformando ogni occasione in oro colato, approfittando anche di alcune incertezze della retroguardia rossoblù.

«Appena l’avversario scende d’intensità, il Milan sale e riesce a colpire» ha spiegato il giornalista, sottolineando come la partita sia stata chiusa virtualmente già dopo il tris di inizio ripresa. Grazie a questa vittoria, i rossoneri si sono potuti permettere una gestione della partita in totale controllo, risparmiando energie preziose per l’imminente volata scudetto contro i nerazzurri di Cristian Chivu.

