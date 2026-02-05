Bologna Milan, Rabiot primo in una speciale classifica insieme a Pulisic! Il dato. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan di questa stagione sta dimostrando una forza d’urto impressionante, specialmente lontano dalle mura amiche di San Siro. Secondo i dati statistici raccolti e pubblicati da Opta, la nota agenzia di analisi sportiva, emerge un dato clamoroso che vede protagonista assoluto Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, giocatore di caratura internazionale capace di abbinare una fisicità dirompente a un’intelligenza tattica fuori dal comune, si è trasformato nel vero incubo delle difese avversarie quando il Diavolo gioca fuori casa.

I numeri da record di Adrien Rabiot

Le cifre non mentono: Adrien Rabiot ha partecipato attivamente a ben sette gol in trasferta in questa Serie A, frutto di quattro reti e tre assist. Questo rendimento lo pone sul secondo gradino del podio in tutto il campionato, a pari merito con Christian Pulisic, l’esterno statunitense dai piedi vellutati e dalla rapidità d’esecuzione letale, e Nico Paz, il giovane talento del Como che sta incantando l’Italia con la sua classe cristallina. Solo Lautaro Martinez, l’attaccante argentino e capitano dell’Inter (fermo a quota otto partecipazioni), ha fatto meglio del numero 25 milanista.

La cura Allegri e la visione di Igli Tare

Questo exploit non è frutto del caso, ma della perfetta simbiosi tra guida tecnica e dirigenza. Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan celebre per il suo pragmatismo e per la capacità di esaltare le doti dei singoli all’interno di un collettivo solido, ha costruito una squadra cinica e letale nelle ripartenze. La gestione dell’allenatore livornese ha dato a Rabiot la libertà necessaria per inserirsi con costanza nell’area avversaria.

Al tempo stesso, i meriti vanno suddivisi con Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club meneghino. Il dirigente albanese, maestro del calciomercato internazionale e uomo dalle grandi intuizioni, ha puntato con decisione sulla permanenza e sulla centralità del francese nel progetto, garantendo ad Allegri i profili giusti per mantenere i rossoneri ai vertici.

Tabella: Leader partecipazioni gol in trasferta (Serie A 2026)

Giocatore Squadra Partecipazioni Gol Lautaro Martinez Inter 8 Adrien Rabiot Milan 7 Christian Pulisic Milan 7 Nico Paz Como 7

Un Diavolo pronto a tutto

In conclusione, la squadra rossonera si gode un centrocampo stellare che produce numeri da top club mondiale. La sinergia tra la scrivania di Igli Tare e la panchina di Massimiliano Allegri sta trasformando il Milan in una corazzata capace di imporre il proprio gioco su ogni campo d’Italia, con un Rabiot sempre più leader tecnico e carismatico.