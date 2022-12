Pippo Inzaghi: «Mihajlovic è stato un maestro di calcio e di vita». L’ex calciatore e allenatore rossonero saluta il serbo

Pippo Inzaghi si unisce al coro del mondo del calcio e saluta Sinisa Mihajlovic.

Ecco le sue parole: «Ciao Sinisa, è stato un privilegio conoscerti e apprezzare tutte le tue qualità, in campo e soprattutto fuori, come Uomo. Sei stato un maestro di calcio e di vita. Lasci un vuoto immenso. Alla tua meravigliosa famiglia va tutto il mio affetto. Riposa in pace»