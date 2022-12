Pioli: «De Ketelaere come prima punta? Sì, possibile anche già dalle prossime partite». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del possibile impegno di De Ketelaere come prima punta nei prossimi giorni. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«Sì, possibile anche già dalle prossime partite, pensando ai tipi di avversari che incontreremo. Troveremo molte difese schierate a cinque, non dare riferimenti può essere la soluzione e lui ha queste qualità. In generale ha un gruppo intero a sua disposizione per fargli capire le situazioni e l’ambiente. Ora toccherà a me sapere quando spingere o quando preservarlo. Arriverà, ne sono sicuro: gli ha fatto bene l’esperienza al Mondiale anche se ha giocato poco come gli ha fatto bene stare in famiglia: è tornato molto più sereno. Avrà il suo spazio»