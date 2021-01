Pioli sul Bologna: «Partita importante arrivata dopo una settimana difficile»

Stefano Pioli in conferenza stampa ha parlato della sfida in programma domani pomeriggio al Dall’Ara contro il Bologna

«La partita di domani è molto importante: arriva dopo una settimana faticosa: per battere il Bologna ti fa sudare. Dopo avremo due settimane pulite. Poi abbiamo condizioni non uniformi tra nuovi arrivi: l’obiettivo è arrivare ad avere tutti al top della condizioni. Ieri è stato importante: finalmente potevo fare un 11 vs 11, cosa che prima facevo con molti Primavera. Snodo? Tutti i match sono uno snodo per la stagione».