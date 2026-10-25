Krosche al Milan, si va verso giorni importanti: necessario un indennizzo

Krosche è il nome individuato dal Milan per il ruolo di Head of Football: i prossimi giorni potrebbero essere molto importanti in questo senso

Il Milan continua a muovere i suoi passi con decisione sul fronte dirigenziale per definire il nuovo assetto societario. Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, proseguono senza sosta i contatti tra il club rossonero e Markus Krösche. Il dirigente tedesco rappresenta ormai in modo chiaro ed evidente il profilo preferito dalla proprietà per ricoprire la carica di Head of Football, un ruolo chiave nella pianificazione del futuro sportivo della società. Secondo l’inviato dell’emittente satellitare, già nei prossimi giorni potrebbero esserci novità fondamentali sul buon esito della trattativa.

La strada per arrivare all’esperto manager appare oggi decisamente spianata, seppur con un nodo economico da sciogliere. Nei giorni scorsi, infatti, Krösche ha fatto un passo ufficiale tirandosi indietro dal suo ruolo all’Eintracht Francoforte, con la società tedesca che ha preso atto e accettato la sua decisione di interrompere il rapporto professionale.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Tuttavia, l’addio al club di Bundesliga non è completamente a costo zero. Per assicurarsi le prestazioni e i servizi del dirigente fino alla prossima estate, qualsiasi club interessato — Milan compreso — dovrà versare una somma a titolo di indennizzo nelle casse dell’Eintracht Francoforte, stimata tra i 5 e i 7 milioni di euro.

Nonostante l’investimento richiesto per liberarlo subito, il gradimento della dirigenza rossonera nei confronti di Krösche resta altissimo. La scelta di puntare su un profilo dal respiro internazionale e con una consolidata esperienza nel calcio europeo testimonia la volontà di costruire una struttura solida, moderna e ambiziosa. Le prossime ore e i prossimi giorni si preannunciano dunque decisivi per capire se si arriverà alla fumata bianca definitiva.