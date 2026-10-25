Moviola Udinese Milan: giusto il giallo per Ramos, ne manca uno a Palma. Tutti gli episodi

Moviola Udinese Milan – Tutti gli episodi dell’ottava giornata di campionato! Non mancano situazioni in cui c’è stato da discutere

Nei primi quarantacinque minuti di gioco sono sostanzialmente due gli episodi che hanno fatto discutere i giocatori di Udinese e Milan. In entrambi i casi come protagonista c’è Goncalo Ramos!

36′ PALMA DA GIALLO – Il giocatore dell’Udinese colpisce a palla lontana Goncalo Ramos. L’attaccante portoghese è costretto ad uscire dal campo per il colpo subito al volto. Probabilmente solo cartellino giallo per condotta antisportiva dato che aveva la mano aperta e non ha mai visto l’avversario. Qualcuno ha pensato anche al rosso, ma sicuro manca una sanzione.

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39′ AMMONITO RAMOS, DECISIONE CORRETTA – Qualche minuto dopo Ramos, forse innervosito, trattiene vistosamente l’avversario e poi protesta in maniera veemente. Cartellino giallo tutto sommato corretto.