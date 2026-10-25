Amorim: «Con i giocatori disponibili adesso questa è la miglior formazione possibile»

Amorim nel prepartita di Udinese Milan, ottava giornata di campionato, è intervenuto ai microfoni di DAZN

Nel prepartita di Udinese-Milan, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Ruben Amorim. Queste le sue parole:

GLI ASSENTI «Non sono semplicemente a disposizione, dobbiamo gestire i minuti con tutte queste partite vicine».

Udinese-Milan, puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento

LE SCELTE DI FORMAZIONE «Sappiamo che l’Udinese gioca con una difesa a 5, ma con i giocatori disponibili adesso questa è la miglior formazione possibile».

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

MAIGNAN «Bisogna impostare alcune partite in maniera diversa, non è importante il dialogo avuto con Maignan ma in generale quello avuto con la squadra».