Chi è Diawara? Il difensore classe 2006 che farà il suo esordio da titolare in Udinese Milan

Chi è Diawara? I tifosi del Milan hanno iniziato a conoscerlo in Europa League ma ora è davanti alla sua primissima grande occasione

Notte di grandi responsabilità e di forti emozioni per Sankhoun Diawara. Il giovane difensore classe 2006 scende in campo dal primo minuto nella delicata trasferta di Udine, gettato nella mischia da mister Amorim in un momento di piena emergenza per la retroguardia rossonera, costretta a fare a meno degli infortunati Gabbia e Gila.

Per il talento francese, prelevato in estate dal Troyes, si tratta dell’esordio assoluto da titolare con la maglia del Milan. Fin qui il suo impiego era stato davvero con il contagocce: appena trent-tre minuti complessivi collezionati in Europa League e zero presenze in Serie A. Un salto nel buio notevole, considerando che Amorim ha scelto di schierarlo come terzino sinistro puro, preferendo affidarsi alla freschezza del ragazzo e lasciando inizialmente in panchina un giocatore più esperto come Estupinan, che pure avrebbe potuto ricoprire lo stesso ruolo.

Naturale difensore centrale ma adattabile sulla fascia, Diawara si trova ad affrontare un battesimo del fuoco complesso e ad alta quota. La scelta tecnica di Amorim dimostra tuttavia grande stima e fiducia nelle potenzialità del ragazzo, cresciuto nel vivaio del club transalpino e considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.

Per i rossoneri, bisognosi di punti e solidità in una fase cruciale della stagione, la prestazione del giovane esterno difensivo rappresenta una delle chiavi tattiche più intriganti del match del Friuli. Una notte che potrebbe cambiare radicalmente le gerarchie e la stagione di questo promettente classe 2006.