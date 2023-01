Pioli su Inter-Napoli: «Sarà importante ma non decisiva». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa del big match tra Inter e Napoli. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«Importante ma non decisiva, ci sono troppi punti in palio. Noi non guardiamo gli altri pensiamo solo alla nostra partita»