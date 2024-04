Pioli a Sky: «E’ un obiettivo importante e arriva in un buon momento. E’ un Europa League di altissimo livello». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky nel giorno di vigilia di Milan Roma, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Queste le sue dichiarazioni.

DERBY IN EUROPA – «È un’altra storia rispetto a quelli con Inter e Napoli, un’altra competizione. Per entrambe è un obiettivo importante. Sappiamo le difficoltà di affrontare un avversario che sta molto bene in questo momento, che ha giocatori di qualità, che gioca un ottimo calcio. Ma sappiamo che arriviamo a questo momento bene e abbiamo le nostre qualità da mettere in campo domani sera»

ROMA – «È un’altra Roma, un altro modo di giocare, di intendere la partita con altre posizioni in campo. Non abbiamo parlato e non abbiamo rivisto le sfide di campionato ma ci siamo concentrati sulle nuove posizioni e sui nuovi concetti che De Rossi ha trasmesso alla squadra. Crediamo di conoscere bene i nostri avversari»

MOMENTO MILAN – «È un buon momento, le prestazioni oltre ai risultati ci stanno dicendo questo. La squadra sta bene, affronta il momento più importante della stagione nelle condizioni giuste, con quasi tutti i giocatori disponibili: sarà una sfida su 180 minuti ma vorremo portarci a casa qualcosa di positivo già da domani sera».

LIVELLO EUROPA LEAGUE – «Alla fine arriveranno squadre di altissimo livello, già nei quarti ci sono squadre molto molto importanti. È una competizione di altissimo livello. Non è la Champions ma ci sono squadre veramente forti».

VICINO AD ALLENARE LA ROMA – «Non è l’anno che poi andai alla Lazio quando venni contattato da Sabatini, ma lo incontrai quando ero ancora l’allenatore del Chievo. Mi trovai due volte con lui, furono incontri positivi però io poi andai al Palermo e lui scelse Luis Enrique. Non si era sbagliato. Dopo no, solo voci ma niente di così concreto».

PIU FACILE AFFRONTARE LA ROMA DI MOURINHO O QUELLA DI DE ROSSI – «Difficile rispondere. A volte abbiamo trovato difficoltà con chi ci ha aggredito alto, a volte abbiamo trovato difficoltà con chi ci ha aspettato. Vedremo come verrà a prenderci la Roma, se verrà a prenderci. De Rossi sta facendo un grandissimo lavoro e sicuramente proverà a toglierci quelle soluzioni offensive che in questo momento ci stanno dando ottimi risultati»

PARTITE DI CHAMPIONS – «Assolutamente sì, le ho viste. Nel primo tempo ho visto solo Real-City, nel secondo tempo ho fatto entrambe le partite. Partite di grandissimo livello, credo che anche le squadre che scenderanno in campo domani sera potranno offrire un ottimo spettacolo soprattutto per la qualità dei giocatori ma anche per la mentalità che stanno dimostrando di avere tutte e due le formazioni»