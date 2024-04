Pioli a MilanTv: «L’Europa League era il nostro obiettivo. Dobbiamo reagire e ripartire dal derby»

Stefano Pioli ha parlato nel post-partita di Roma Milan: tutte le dichiarazioni dopo il match di Europa League

L’allenatore Stefano Pioli ha parlato a MilanTv nel post-partita di Roma Milan.

PAROLE – «Molta delusione. Nessuna delle due partite le abbiamo giocate al nostro al livello. E se non hai qualità e determinazione necessaria, esci sconfitto».

MANCANZA LUCIDITÀ – «Chiaro che se in due partite tiri 40 volte e fa gol solo un difensore da calcio d’angolo, vuol dire che non abbiamo avuto la qualità per segnare qualche gol in più e la determinazione di non subire i gol che abbiamo subiti. Dobbiamo ripartire subito per il derby e il finale di campionato».

COSA HA CAMBIATO PARTITA – «No. Avevamo preparato una strategia che abbiamo portato avanti ma non siamo stati così intensi e qualitativi come serviva per battere un avversario che ha giocato due belle partite».

TANTE DELUSIONE – «Siamo delusi, delusi perché l’Europa League era il nostro obiettivo, perché abbiamo fatto peggio dell’anno scorso in Europa, perché non abbiamo giocato al nostro livello. Dobbiamo reagire, abbiamo una partita troppo importante per il finale di campionato e per i nostri tifosi»·