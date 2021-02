Pioli, riflessioni sul modulo: possibile svolta tattica generale dopo le ultime sconfitte ed il pari con la Stella Rossa ancora da decifrare

Pioli, riflessioni sul modulo: possibile svolta tattica generale dopo le ultime sconfitte ed il pari con la Stella Rossa ancora da decifrare. Tuttosport di questa mattina fa il punto della situazione in merito a possibili cambiamenti dal punto di vista tattico e vara tre possibilità

NUMERO 1- Il 4-4-2 classico potrebbe essere una soluzione con Donnarumma in porta, davanti a lui Kjaer e Romagnoli centrali, mentre Calabria e Theo Hernandez sarebbero più avanzati e più stretti rispetto alle fasce laterali. Kessie e Tonali regolarmente in mediana, in avanti invece Rebic e Saelemakers un po’ più larghi, alle spalle di Ibra e Mandzukic.

NUMERO 2- Il 4-3-3 con Donnarumma in porta, davanti a lui Kjaer e Romagnoli centrali, mentre Calabria e Theo Hernandez sarebbero più avanzati e più stretti rispetto alle fasce laterali, esattamente come sopra. Centrocampo con Calhanoglu a sinistra, Tonali in mezzo e Kessie a destra e attacco con Rebic a sinistra, Ibra in mezzo e Castillejo a destra.

NUMERO 3- Il 3-4-1-2 con Donnarumma in porta, Romagnoli, kjaer e Tomori i tre centrali di difesa, Tonali e Kessie i due mediani, più avanzati e larghi Theo Hernandez e Calabria. In avanti Calhanoglu trequartista con Leao ed Ibra le due punte.