Pioli sotto pressione: il Milan attribuisce a lui la colpa per questi problemi. Le ultimissime sul futuro del tecnico

Sarebbero quattro i motivi per cui la posizione di Pioli al Milan è stata fortemente in bilico nel corso delle ultime ore. In primo luogo la questione infortuni, vero e proprio record negativo in Italia e in Europa.

A questo vanno ad aggiungersi le sconfitte, i mancati guadagni e la svalutazione dei calciatori. Non solo: al tecnico contestata anche l’incapacità di motivare il gruppo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.